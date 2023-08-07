إنييستا يصل دبي تمهيدا للانضمام إلى نادي الإمارات

استقبلت إدارة نادي الإمارات النجم السابق لمنتخب إسبانيا وبرشلونة أندريس إنييستا في دبي.

وقال يوسف البطران رئيس نادي الامارات إن المفاوضات بدأت مع اللاعب منذ 3 أسابيع وتكللت بالنجاح ومبروك للدوري الإماراتي تواجد نجم بحجم إنييستا.

وكشف عن عرض المزيد من التفاصيل حول الصفقة في مؤتمر صحفي يعقده النادي الصاعد حديثا الى دوري الدرجة الأولى الأربعاء.

وأعلن إنييستا في مايو رحيله عن فيسيل كوبي الياباني بعد خمسة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في 2018 قادماً من برشلونة.

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