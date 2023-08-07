أمريكا: القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق “شأن داخلي”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، إن إلقاء القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "شأن داخلي"، رافضا اتخاذ موقف إزاء المشكلات القانونية التي يواجهها خان رغم أنه انتقاده المتكرر للولايات المتحدة.

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وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد بأن خان واجه محاكمة عادلة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "نعتقد بأن هذا شأن داخلي لباكستان".

القبض على عمران خان

وألقت السلطات الباكستانية القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، السبت الماضي، أثناء تواجده بمقر إقامته في لاهور، بعد فترة وجيزة من إدانته في قضية توشاخانا.

وأدانت محكمة محلية باكستانية، رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بالقيام بممارسات فاسدة تتعلق بمستودع الهدايا التابع للدولة، وهي مزاعم نفاها عمران خان فيما بعد، فيما رفض قاضي المحكمة، التماسًا مقدمًا من خان، طالب خلاله بعدم قبول القضية.

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