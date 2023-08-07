مانشستر يونايتد يرفض بيع ماجواير إلى ويستهام مقابل 30 مليون إسترليني

رفض نادي مانشستر يونايتد، العرض المقدم من نادي ويستهام يونايتد، للتعاقد مع مدافعه هاري ماجواير، نجم الفريق ومنتخب إنجلترا، بعرض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون و400 آلف دولار) .

وبحسب تقارير صحافية، فإن ويستهام أبدى اهتماما طوال الصيف بضم ماجواير، لكن مانشستر رفض العرض الأول لضم المدافع الدولي مقابل 20 مليون إسترليني.

وخرج مدافع مانشستر يونايتد، هاري ماجواير، من حسابات المدرب الهولندي إيريك تين هاج في الموسم الماضي، قبل ان يتم سحب شارة القيادة منه مؤخرا.

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وفي وقت سابق، رفض نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، عرضا من ليفربول للتعاقد مع لاعب وسطه البلجيكي روميو لافيا.

وتقدم ليفربول بعرض أول قيمته 43 مليون و500 آلف دولار، إضافة إلى حوافز بقيمة 4 ملايين إسترليني، لكن ساوثهامبتون رفض، ثم عاد ليفربول وتقدم بعرض ثان بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض أيضا.

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