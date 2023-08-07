الأمم المتحدة تعلن تفريغ 80% من نفط خزان صافر

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، تفريغ 80 % من حمولة الناقلة صافر، المهجورة قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر.

وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه "تم نقل 80% من حمولة النفط المتواجد في خزان صافر، وعملية إزالة الحمولة المتبقية من النفط باتت في مراحلها الأخيرة".

وأردف البرنامج الأممي: "نحن نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحماية الأرواح وسبل العيش، ومع كل برميل نفط يتم ضخه من الناقلة، يصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضمانا".

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كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد صرح في يوليو الماضي، بأن عملية معقّدة تتم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، لنقل مليون برميل نفط من سفينة صافر المهجورة إلى سفينة بديلة، بهدف تجنّب كارثة بيئية.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن عملية نقل النفط من الناقلة صافر إلى السفينة البديلة نوتيكا التي خضعت لبعض التعديلات في الصين؛ قد تستغرق 19 يومًا.

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