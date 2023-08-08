4 أحداث تشعل 24 ساعة عاصفة في باريس سان جيرمان

عاش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 24 ساعة عاصفة يوم الإثنين، وسط العديد من الأحداث التي كان بطلها نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وجاء ذلك قبل أيام قليلة من خوض المباراة الافتتاحية في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجديد، حيث سيستضيف فريق لوريان يوم السبت المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

وتستعرض صحيفة "الوئام" الإلكترونية أبرز الأحداث التي عاشها باريس سان جيرمان خلال الساعات الأخيرة.

نيمار يطلب الرحيل

كشفت صحيفة "ليكيب" أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، طلب الرحيل عن فريقه خلال الصيف الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار ينوي الرحيل عن باريس من أجل التواجد في برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية وذلك رغم قربه من لويس إنريكي، مدرب باريس الحالي.

ويمتد عقد نيمار في حديقة الأمراء حتى 2025، لكنه لا يريد استكمال عقده، ليبلغ ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، برغبته في الرحيل هذا الصيف.

الغموض يحيط بمستقبل مبابي

يستمر الغموض حول مستقبل المهاجم الشاب كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتواجد في قائمة فريقه خلال مباراته أمام لوريان في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري.

ويرغب مبابي، الذي انضم إلى سان جيرمان في 2017، في البقاء بملعب حديقة الأمراء في الموسم الجديد ثم يرحل في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد الإسباني، حيث من المتوقع أن يتقاضى حينها مبالغ خرافية في النادي الملكي.

وأخبر مبابي ناديه سان جيرمان في يونيو الماضي أنه لن يجدد عقده لعام أخر حتى 2025، ورد الفريق بالتأكيد على سعيه لبيع هداف منتخب فرنسا هذا الصيف لمنعه من الرحيل بالمجان في نهاية الموسم.

واستبعد سان جيرمان هدافه مبابي من فترة الإعداد الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية، وتدرب اللاعب بشكل منفرد رفقة اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي، ومن المستبعد أن يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة لوريان إلا إذا تم التوصل لاتفاق بين الطرفين.

ويعتبر مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان بتسجيله 212 هدفا، لكنه لم يحقق مبتغاه بعد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، كما أنه يطمح للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، آسوة بمواطنه كريم بنزيمة.

باريس سان جيرمان ينتظر حسم صفقة ديمبلي

لا يزال يعطل برشلونة صفقة انتقال لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، الذي يرغب في ضمه مقابل الشرط الجزائي في عقده مقابل 50 مليون يورو.

وعاد ديمبلي إلى برشلونة للانتظام في تدريبات الفريق الكتالوني، وسط عدم توصل المفاوضات بين الطرفين لاتفاق بعد بشأن طريقة تقسيم الـ50 مليون يورو.

ويرى برشلونة أن ديمبلي لم يلتزم بكل شروط العقد وبالتالي من حق البارسا الحصول على مقابل يزيد عن 25 مليون يورو.

باريس سان جيرمان يستعير جونكالو راموس

ووسط تلك الأجواء المتوترة، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع البرتغالي جونكالو راموس، قادماً من فريق بنفيكا البرتغالي.

وأوضح باريس في بيانه أن راموس سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند الشراء في صيف 2024 مقابل 80 مليون يورو شاملة الإضافات.

وأصبح راموس سادس المنضمين إلى صفوف بطل الدوري الفرنسي، بعد ضم كل من ماركو أسينسيو وميلان شكرينيار ولي كانج إن، بالإضافة إلى لوكا هرنانديز ومانويل أوجارتي.