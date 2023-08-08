تاليسكا يكذب شائعات رحيله عن النصر

أكد البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر، أنه لا ينوي مغادرة صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، واصفا الأنباء في ذلك السياق بـ"المزيفة".

ونشر أندرسون تاليسكا صورة لبيان عبر قصة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" جاء فيه: "كل ما يذكر حول رحيلي عن النصر هو في إطار الأخبار المزيفة، لا أنوي مغادرة هذا الفريق إطلاقا".

وأضاف صاحب الـ29 عاما: "أقضي وقتا رائعا هنا، وأستمتع بكل لحظة، أنا سعيد جدا مع النصر، وللتو جددت عقدي لمدة 3 أعوام".

وكان النصر تعاقد مع الجناح السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف، ليشكل قوة هجومية رفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد الفريق في الخط الأمامي.

يُذكر أن تاليسكا انتقل إلى صفوف النصر عام 2021، وجدد عقده مع الفريق الأصفر خلال الموسم الماضي حتى عام 2026، وسجل أكثر من 50 هدفا خلال مشواره معه.

وكانت تقارير صحفية أكدت رغبة تاليسكا في الرحيل عن النصر للانتقال إلى بشكتاش التركي، وأكد شينول جونيش، المدير الفني للفريق، تلك الأنباء، بعدما كشف عن مكالمة جمعت بينه وبين اللاعب، طلب فيها الأخير العثور على حل وسط للانتقال إلى الفريق.

ولعب تاليسكا لصالح بشكتاش بين عامي 2016 و2018 على سبيل الإعارة من بنفيكا، حيث سجل 37 هدفا خلال 80 مباراة.