حسان تمبكتي يطلب الرحيل عن الشباب

كشفت تقارير صحفية أن حسان تمبكتي، لاعب فريق الشباب، طلب الرحيل عن صفوفه في الموسم المقبل 2023-2024.

وكان حسان تمبكتي جدَّد عقده مع الشباب خلال شهر يناير الماضي لمدة أربعة أعوام حتى 2027، ليفرض نفسه كأحد أبرز المدافعين في الدوري السعودي منذ انتقاله للفريق قادما من الوحدة في 2020.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن حسان تمبكتي تقدم بطلب إلى نادي الشباب للسماح برحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت أن خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب، وعد تمبكتي بالوصول معه إلى حل مُرضٍ للجميع، على أن يتم مناقشة الأمر بعد الانتهاء من البطولة العربية للأندية 2023.

وأوضحت "الرياضية" أن مسؤولي الشباب يرغبون في بقاء تمبكتي، لكن اللاعب يريد الرحيل، في ظل اهتمام أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بالتعاقد معه.

يذكر أن تمبكتي (24 عاما) يتقاضى راتبا ضخما في الشباب السعودي تبلغ قيمته 10 ملايين ريال سنويا، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى.