جيرارد: يمكن التعاقد مع محمد صلاح في حالة واحدة

كشف الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق، إمكانية التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال ستيفن جيرارد، في تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب" عبر قناة "MBC"، ردا على إمكانية ضم محمد صلاح قائلا: "الجواب هو لا، لأنه لاعبي المفضل وأنا أحب فريقي ليفربول كثيرا، لذلك أتمنى استمراره".

وأضاف: "بعدما يحرز صلاح لقب الدوري مرات عديدة ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، عندها ربما سنضع ضمن اعتباراتنا التعاقد معه".

وعن المنافسة في الدوري السعودي، ذكر جيرارد: "الاتفاق أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري السعودي، وبالتالي ليس من الواقعية أن يقفز الفريق لتحقيق اللقب بعدها مباشرة".

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الاتحاد بطل الدوري السعودي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي، ضمن حملة أندية المملكة لاستقطاب النجوم العالميين من الدوريات الأوروبية الكبرى.

وكان نادي الاتفاق أعلن ضم قائد ليفربول جوردان هندرسون ليدعم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن جيرارد تولى تدريب الاتفاق لمدة موسمين حتى عام 2025.