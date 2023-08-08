مدرب الهلال: أعرف الشباب جيدا.. وسنجري بعض التعديلات

أكد خورخي خيسوس، مدرب فريق الهلال، صعوبة مواجهة الشباب في البطولة العربية، مشيرا إلى أنه يعرف الفريق جيدا.

يلتقي الهلال مع الشباب في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بتمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وقال خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال: "نعرف فريق الشباب بشكل جيد، وهو منافس قوي ونحن على أتم الجاهزية لخوض المباراة، بحثاً عن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، أعرف أن الشباب لم يستقبل أي هدف في البطولة، وأنه يمتاز بشكل كبير في النواحي الدفاعية، نحن من جانبنا لا نفكر في أي شيء سوى الوصول إلى المباراة النهائية، وعلى أتم استعداد لأي سيناريو محتمل".

وأضاف: "نصف النهائي يعكس مدى تقدم كرة القدم السعودية خلال الفترة الأخيرة، بدليل وصول 3 فرق سعودية من أصل 4 إلى المربع الذهبي".

وأتم: "سنقف على التشكيل النهائية فور نهاية مران اليوم، ربما نجري بعض التعديلات الطفيفة مقارنة بتشكيل لقاء الاتحاد في المرحلة الماضية، فريق الهلال اعتاد على الوصول إلى المباريات النهائية خلال السنوات الأخيرة، نمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع أصعب المواقف".

ومن جانبه، قال عبدالله الحمدان لاعب فريق الهلال: "سنقدم مباراة تليق بحجم فريقي الهلال والشباب، سنواجه منافساً صعباً وقوياً، نحن الآن في نصف النهائي وكل هدفنا هو التتويج باللقب، وفخور للغاية بمواجهة الشباب، هي مباراة ديربي قوية".

يذكر أن الهلال فاز على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1، بينما تخطى الشباب نظيره الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، ضمن مباريات دور الثمانية.