السعودية للكهرباء تستثمر أكثر من 15.4 مليار ريال خلال النصف الأول من 2023

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول للعام المالي 2023م، حيث سجلت إيرادات تشغيلية في الربع الثاني بلغت 19.7 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 19.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، مرتفعة بنسبة 1.6%.

أرباح الشركة السعودية للكهرباء في الربع الثاني لعام 2023

وبلغ إجمالي ربح الشركة السعودية للكهرباء، في الربع الثاني 6.1 مليارات ريال، مقارنة مع 6.5 مليارات ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي انخفاض نسبته 7.5%، وبلغ الربح التشغيلي في الربع الثاني 5.83 مليارات ريال، مقارنة بـ5.86 مليارات ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض طفيف نسبته 0.5%، وبلغ صافي الربح للربع الثاني 4 مليارات ريال، مقارنة بـ5.5 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاض نسبته 27 %.

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وسجلت إيرادات الشركة في النصف الأول مبلغ 33.1 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 32.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق، مرتفعة بنسبة 0.5% وبلغ إجمالي الربح للنصف الأول 7.8 مليارات ريال، مقارنة مع مبلغ 9.2 مليارات ريال عن نفس الفترة من العام السابق، أي بانخفاض نسبته 15%، وبلغ الربح التشغيلي للنصف الأول 7.6 مليارات ريال، مقابل 8.1 مليارات ريال لنفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض نسبته 6%، كما بلغ صافي الربح للنصف الأول 4.5 مليارات ريال، مقارنة بـ7 مليارات ريال لنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاض نسبته 36%.

وبلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للربع الثاني من عام 2023م 0.51 ريالا مقابل ربح 0.86 ريالا للسهم للربع الثاني من العام السابق.

سبب الانخفاض في صافي ريح السعودية للكهرباء في الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023م

وعزت السعودية للكهرباء الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023م، بالمقارنة مع نفس الفترات من العام السابق، بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتكاليف التشغيل والصيانة نتيجة نمو الأعمال وبرامج الصيانة المكثفة استعداداً لموسم الصيف ودخول مشاريع جديدة للعمليات مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى عدم وجود أرباح من العمليات غير المستمرة مقارنة بالفترات المماثلة العام السابق بعد فصل وبيع الشركة السعودية لشراء الطاقة في نهاية الربع الثاني 2022م.

وبينت الشركة أن ما سبق تم تعويضه جزئياً بارتفاع الإيرادات التشغيلية وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصروف مخصص الذمم المدينة وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

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ففي أبريل من عام 2023، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء بنجاح، صكوكا ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، تتكون من 1.2 مليار دولار أمريكي، شريحة صكوك خضراء بأجل 10 سنوات، وشريحة صكوك اعتيادية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي وأجل 30 عام، وذلك في إطار برنامجها للصكوك الدولية، يدعم الإصدار طموحات الشركة لتمويل مشاريعها الرأسمالية من خلال حلول التمويل مبتكرة ومستدامة، حيث شهد دفتر طلبات الإصدار طلباً قويًا بلغ ذروته بأكثر من 15 مليار دولار أمريكي أو أكثر من 7 أضعاف حجم الإصدار.

تصريحات المهندس خالد القنون الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء

وفي تصريح له حول النتائج المالية والتشغيلية للشركة، قال المهندس خالد القنون، الرئيس التنفيذي لـ"السعودية للكهرباء": "نحرز تقدما في تنفيذ البرامج والمبادرات والاستثمارات الاستراتيجية المنبثقة من أهدافنا لضمان أمن وموثوقية الإمدادات وتعزيز السلامة والتميز التشغيلي وتقديم تجربة عملاء استثنائية وابتكار حلول مبتكرة ومستدامة، ففي نهاية النصف الأول ارتفعت نسبة الأتمتة في شبكات التوزيع إلى 19% وتحسنت الكفاءة الحرارية لإنتاج الطاقة بالنظام الكهربائي إلى 40.1%، وتحسنت المؤشرات التشغيلية لأمن وموثوقية الإمدادات إلى مستوى قياسي، واستطاعت الشركة خلال موسم الحج لعام 1444هـ من توفير خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وتسجيل أحمال كهربائية تاريخية، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية".

رؤية السعودية 2030

أفاد أن هناك تزايدا متواصلا في الطلب على إيصال الخدمة الكهربائية الذي يأتي مدفوعاً بالازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، ونجحت الشركة في ضخ استثمارات، خلال النصف الأول، فاقت 15.4 مليار ريال في تحديث الشبكة الكهربائية ورقمنتها وأتمتها، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الكهربائية والتوسع الضروري للشبكة.

وبيّن أنه بالرغم من تأثر الأداء المالي بارتفاع تكاليف التمويل المرتبط بارتفاع أسعار الفائدة السائد عالميا ولكنه جاء مدعوما باستمرار ارتفاع الإيرادات التشغيلية الناتج عن ارتفاع الإيراد المطلوب ونمو إيرادات منظومة النقل ونمو إيرادات الألياف الضوئية من شركة ضوئيات وانخفاض المخصصات ونمو الإيرادات الأخرى ونمو قاعدة المشتركين والتي فاقت 11 مليون مشترك في نهاية النصف الأول من عام 2023م.

أكد القنون أن هذه الإنجازات والتحسن المستمر في مستوى الخدمة لا يمكن له أن يتحقق لولا الدعم الكبير الذي يجده قطاع الكهرباء من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتوجيهات والمتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، الذي يوفر كافة الإمكانات لتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.