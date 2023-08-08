أمر ملكي: تعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالحرمين بمرتبة وزير

صدر اليوم الثلاثاء، أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

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ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين محادثات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع عددٍ من قادة الدول خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيز التعاون المشترك. (المزيد من هنا)