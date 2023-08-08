خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية إلى رئيس رواندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، للرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

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وقام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال الرئيس كاغامي له بالمقر الرئاسي، في العاصمة كيغالي، اليوم.

ونقل "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس ولحكومة وشعب جمهورية رواندا، فيما حمَّله "كاغامي" تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس جمهورية رواندا، خلال الاستقبال، عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا غير المقيم لدى جمهورية رواندا، جمال بن محمد مدني.