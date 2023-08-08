قنصلية السعودية في لوس أنجلوس تحث المواطنين على أخذ الترتيبات اللازمة بشأن الإضراب العمالي

وجهت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، تنبيها للمواطنين والمواطنات المتواجدين في المدينة الأمريكية، بناء على ما ورد من عمدة المدينة بشأن الإضراب العمالي، اليوم الثلاثاء، ما قد يؤثر على قطاعات مختلفة في لوس أنجلوس، ومنها حركة المواصلات العامة والطرق المؤدية من وإلى مطار لوس أنجلوس (LAX).

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وحثت القنصلية كافة المواطنين على أهمية أخذ الترتيبات اللازمة خلال تجوالهم، أو ترتيبات سفرهم، والخروج بوقت كافٍ تحسبا لأي تأخير.

ونوّهت أنه في الحالات الطارئة، يمكن التواصل مع هاتف شؤون السعوديين على الرقم 3108956642.