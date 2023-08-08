منتخب المغرب يودع مونديال السيدات بهزيمة ثقيلة أمام فرنسا

أنهى منتخب فرنسا للسيدات، مغامرة نظيره المغربي من الدور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم المقام حاليا في أستراليا ونيوزيلاندا، بفوز كبير بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، اليوم الثلاثاء.

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وسجلت الأهداف لسيدات فرنسا، كنزة دالي (15)، كاديدياتو دياني (20)، وأوجيني لو سومير (23 و70).

المنتخب الفرنسي سيطر على اللقاء، وكان الأكثر استحواذا على الكرة، مقابل انكماش دفاعي لسيدات الأطلس، اللواتي اخترن الرجوع إلى الخلف، خاصةً في الشوط الأول، مع محاولات في الشوط الثاني فشلت في ظل صلابة الدفاع الفرنسي.

وتواجه فرنسا أستراليا، السبت المقبل، في بريزبين.