الصين: على الاتحاد الأوروبي رفع قيود التصدير بدلا من توجيه اللوم إلى بكين

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي رفع قيود التصدير، إذا كان يريد معالجة الخلل التجاري بدلا من توجيه اللوم إلى بكين، حسب "سكاي نيوز".

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الصين أكدت أنها "لم تسع أبدا إلى تحقيق فائض تجاري عن عمد"، وذلك ردًا على مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، الذي وصف العجز في مقابلة مع "فايننشال تايمز"، بأنه "صاعق"، داعيا الصين لتخفيف العراقيل التي تضعها أمام الصادرات الأوروبية، بعد أن بلغ العجز التجاري مع بكين نحو 400 مليار يورو، خلال العام الماضي.

وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، في المقابلة، إن "العجز المذهل، الذي تضاعف خلال عامين، يؤكد على حاجة بكين لفتح أسواقها، والعلاقة التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي غير متوازنة أبداً، بكين لديها فائض تجاري ضخم، كما أن مستوى الانفتاح من الجانب الصيني ليس هو نفسه لدى الاتحاد".