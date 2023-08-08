رامي عباس يرد مجددًا على تفكير صلاح في الانتقال إلى الدوري السعودي

حرص الكولومبي رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الرد مجددًا على التقارير التي تشير إلى تفكير اللاعب في الانتقال إلى الدوري السعودي مستقبلًا.

وذكر موقع "Anfield Edition" أن محمد صلاح متفتح بنسبة 100% للانتقال إلى لدوري السعودي في المستقبل.

وأضاف الموقع أن قائد المنتخب المصري يريد الانتظار لرؤية المشروع قبل اتخاذ قراره العام المقبل.

Neither Mohamed nor I discussed this with anyone. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 8, 2023

وأكمل التقرير أن صلاح لا زال مستمر مع ليفربول وأن باب الانتقال مغلق الصيف الجاري.

وجاء رد رامي عباس عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لم نناقش هذا الأمر أنا أو محمد مع أي شخص".

وارتبط اسم صلاح بالانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي بعرض قياسي.

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وأكدت تقارير صحفية أن هناك مفاوضات جادة بين اتحاد جدة ومحمد صلاح خلال الفترة الحالية.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ويرتبط بتعاقد معه لمدة موسمين مقبلين.