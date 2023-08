رامي عباس يرد مجددًا على تفكير صلاح في الانتقال إلى الدوري السعودي

حرص الكولومبي رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الرد مجددًا على التقارير التي تشير إلى تفكير اللاعب في الانتقال إلى الدوري السعودي مستقبلًا.

وذكر موقع "Anfield Edition" أن محمد صلاح متفتح بنسبة 100% للانتقال إلى لدوري السعودي في المستقبل.

وأضاف الموقع أن قائد المنتخب المصري يريد الانتظار لرؤية المشروع قبل اتخاذ قراره العام المقبل.

Neither Mohamed nor I discussed this with anyone.

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 8, 2023