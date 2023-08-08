ملتقى الاستثمار السعودي الكوستاريكي يبحث تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

عُقد أمس ملتقى الاستثمار السعودي الكوستاريكي، في عاصمة جمهورية كوستاريكا سان خوسيه، بحضور الرئيس رودريغو تشافيز روبلر رئيس جمهورية كوستاريكا، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في البلدين، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.

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بحث الملتقى سبل توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، واستعراض فرص الاستثمار النوعية، والتأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري بين المملكة وكوستاريكا من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية ذات الأهمية، وإيجاد بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين في البلدين.

أكد الملتقى على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وكوستاريكا.

والتقى المهندس خالد الفالح عدد من الوزراء بجمهورية كوستاريكا، حيث التقى وزير الخارجية بجمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو، وزير التجارة الخارجية مانويل توفارا ريفيرا، ووزير الأشغال العامة والنقل لويس أمادور خيمينيز.

وجرى خلال اللقاءات بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك ومناقشة توسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين.