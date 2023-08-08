نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء باكستان في إسلام آباد

استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة إسلام آباد.

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وفي بداية الاستقبال، نقل نائب وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدولة رئيس وزراء باكستان، وتمنياتهما لحكومة وشعب باكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من الازدهار والرفاه.

جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

#إسلام_آباد | استقبل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji ، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى العاصمة إسلام آباد pic.twitter.com/Iokv03xlH3 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 8, 2023

كما التقى الخريجي، اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في باكستان حنا رباني، والتي أقامت غداء عمل على شرف نائب وزير الخارجية، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الخارجية الباكستانية، حيث استعرض الجانبان خلاله العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تطرق الجانبان إلى آليات تكثيف التنسيق المشترك في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال وغداء العمل، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.