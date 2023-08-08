انطلاق سباق لهيب العلا الأول في 26 أغسطس بمشاركة عدائين من المنطقة والعالم

تستضيف العلا لأول مرة سباق لهيب العلا، الذي يقام في 26 أغسطس الجاري، وهو سباق مميز للقدرة والتحمل يماثل نفس النوع من سباقات التحمل العالمية.

ويختبر سباق الجري الفريد من نوعه قدرة العدائين المشاركين، حيث سيشارك عدائون من جميع أنحاء العالم خلال فصل الصيف في درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 42 درجة مئوية "107 درجات فهرنهايت".

وقال فيليب جونز، رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، إن لهيب العلا ليس مجرد سباق بل يمثّل تجربة فريدة لا مثيل لها، حيث يجمع السباق بين متعة الإنجاز الرياضي، ومنح المشاركين منظوراً فريداً للعلا وعروضها المتنوعة، حيث تنساب مساراته عبر الآثار القديمة وتضاريس العلا الصحراوية ومعالمها الطبيعية الخلابة وأوديتها المهيبة، وواحاتها الخضراء.

وسينطلق السباق في منطقة الحِجر التاريخية -أول موقع سعودي مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو- للعدائين المشاركين في سباقات 5 و10 و21 كيلومتراً، أمّا المشاركون في مسار 42 كيلو متراً الأصعب، فتبدأ رحلتهم في قلب وادي عشار من أمام قاعة مرايا، المبني المميز، والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.

وأضاف جونز، أن المشاركة متاحة للرجال والنساء من جميع مستويات اللياقة البدنية مع خيارات متنوعة لمسافات تمتد إلى 5 أو 10 أو 21 أو 42 كيلومتراً، بما سيختبر قدراتهم البدنية إلى أقصى الحدود، وسيتوفر للمتسابقين كافة الخدمات الطبية الشاملة ووسائل الراحة لضمان سلامتهم.

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ودعا رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الراغبين بالمشاركة سرعة التسجيل، للفوز بالجوائز النقدية القيمة التي خصصت للمشاركين، إضافةً إلى توفر خدمة شراء تذاكر السباق للجماهير الراغبة في الحضور.