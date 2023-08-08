استبعاد ديمبلي وهاري كين.. تشكيل برشلونة وتوتنهام في كأس خوان جامبر

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي لمواجهة توتنهام الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم، الثلاثاء، في مباراة بطولة كأس خوان جامبر الودية، نسخة 2023.

وشهد تشكيل برشلونة غياب الفرنسي عثمان ديمبلي، في ظل التكهنات المنتشرة حول مستقبله وإمكانية رحيله إلى باريس سان جيرمان.

وجاء تشكيل برشلونة أمام توتنهام كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي، رونالد أروخو، كوندي، إريك جارسيا.

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، روميو.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينها.

👥 Barça XI for the Gamper Trophy#GamperBarça pic.twitter.com/PUbVxSajrd — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2023

في المقابل، أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة برشلونة، وجاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: ريجيلون، داير، سانشيز، بورو.

خط الوسط: بيسوما، لو سيلسو، سكايب.

خط الهجوم: بيريزيتش، ريتشارليسون، سولومون.

Inside the dressing room 👀 pic.twitter.com/q670ytDDOS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2023

ولم يسافر هاري كين رفقة بعثة توتنهام إلى إسبانيا، في ظل الغموض بشأن مستقبله مع النادي اللندي ورغبة بايرن ميونخ الألماني في ضمه.