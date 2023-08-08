بوتين يوقع مرسوما يُمكّن مشتري الصادرات الزراعية الروسية من الدفع بالروبل بدلا من الدولار

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يُمكّن مشتري الصادرات الزراعية الروسية من الدفع بالروبل بدلا من الدولار الأمريكي.

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الخطوة تصفها موسكو بأنها "وسيلة لتخفيف ضغط العقوبات على الدول التي لا تزال صديقة معها"، حسب "سكاي نيوز".

وسلط بوتين، الضوء على الحاجة إلى تحويل التجارة إلى العملات الوطنية، في خطاب ألقاه أمام القمة الأفريقية الروسية في سان بطرسبرغ في يوليو.

وتطالب روسيا منذ فترة طويلة بمعاودة ربط بنكها الزراعي الحكومي بشبكة "سويفت" للمدفوعات الدولية، التي أُقصيت منها إثر الأزمة الأوكرانية، وكان عدم إعادة موسكو إلى الشبكة، أحد الأسباب التي أعلنتها لانسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.