القيمة السوقية لدوري “روشن” تبلغ 3 مليارات ريال

مدفوعاً بصفقات مع لاعبين عالميين، حقق دوري روشن السعودي قفزة لافتة في القيمة السوقية، التي تخطت حاجز 3 مليارات ريال لأول مرة، منذ اعتماد قوائم القيمة السوقية للأندية العالمية مطلع عام 2000.

قفزة في القيمة السوقية لدوري روشن

وقفزت القيمة السوقية للدوري السعودي بنسبة 110%، لتبلغ قبل 36 يوماً من إقفال فترة التسجيل الصيفية مبلغ 739.70 مليون يورو، أي 3.035 مليار ريال.

وتعد نسخة هذا العام من دوري روشن هي الأولى في حقبة الخصخصة للأندية الرياضية التي تؤذن بعصر جديد، تتحول فيه الرياضة إلى فرصة جديرة بالاستثمار وترفع من مستوى الاحترافية والحوكمة، وتعزز من استدامة الأندية مالياً واقتصادياً، حسبما ذكرت "الإخبارية" في تقرير لها.

#دوري_روشن..

قفزة 110% في القيمة السوقية للدوري لتصل إلى 3 مليارات ريال وترقب للنسخة الأولى في حقبة "الخصخصة"#أسواق_السعودية pic.twitter.com/9VuksmsVw7 — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) August 8, 2023

ويحتل الدوري السعودي منذ نوفمبر عام 2020 المركز الـ16 عالمياً بقيمة سوقية بلغت 316.55 مليون يورو أي 1.3 مليار ريال، وضعته الأول في القارة الآسيوية متفوقاً على كل الدوريات الإفريقية.

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حفل تدشين الدوري السعودي 2023-2024

وانطلق أمس حفل تدشين الدوري السعودي 2023- 2024 في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع وجود أبرز نجوم لعبة كرة القدم في العالم ضمن برنامج لاستقطاب نخبة اللاعبين، كواحد من المسارات الثلاثة الأساسية لإستراتيجية التحول في الرابطة التي أعلن عنها مؤخرًا.

وتهدف إستراتيجية التحول إلى رفع القيمة التسويقية والفنية للدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم، عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.