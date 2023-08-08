الهلال مهتم بالتعاقد مع نيمار ووفد للقاء والد اللاعب

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يستعد لبيع نيمار حال تلقيهم عرضًا جيدًا، لا سيما من الدوري الإنجليزي أو برشلونة أو السعودية.

وأوضحت الشبكة أن الهلال مهتم للغاية بالتعاقد مع نيمار، كما ان إدارة الزعيم ترغب في إرسال وفد للقاء والد ووكيل اللاعب للتفاوض.

ومن جانبها، ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيمار أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن النادي العاصمي.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لم يكن راضيًا عن تجمع الجماهير الغاضبة أمام منزله، إذ يرى اللاعب أن النادي لم يفعل شيئًا لحمايته.

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وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة انتقال في العالم.

وتوج نيمار مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي خمس مرات لكنه فشل في التتويج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي فاز به مع برشلونة في 2015.