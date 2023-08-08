طالبات سعوديات يحملن بشرى للصم والبكم: قفاز ذكي يترجم لغة الإشارة

بشرى للصم والبكم، حملتها أيادي طالبات سعوديات، أردن فتح آفاق التواصل أمام الصم والبكم، فابتكرن قفازاً ذكياً، لمساعدتهم في حياتهم اليومية، والتيسير عليهم والتقليل من معاناتهم.

الطالبات السعوديات ابتكرن قفازاً ذكياً يترجم حركات اليد ولغة الإشارة إلى نص مقروء أو مسموع، والهدف خدمة نحو 360 مليوناً من الصم والبكم حول العالم.

قفاز ذكي يساعد الصم والبكم

وقالت إيلاف المرير، الطالبة بجامعة الملك فيصل بالأحساء، إن فكرة المشروع جاءت من أحد أعضاء الفريق، الذي كان يعاني من إعاقة سمعية، ما دفعهم إلى ابتكار هذا القفاز كي يسهل التواصل بينه وبين بقية الأشخاص، على ما نقلت "الإخبارية" في تقرير لها.

ويعمل القفاز الذكي بترجمة لغة الإشارة عبر تطبيق إلكتروني ليصل إلى أكثر من 100 كلمة وحرف.

فيديو | "عظماء من بلد عظيم".. سعوديات يبتكرن قفازا ذكيا يترجم حركات اليد إلى نص مقروء أو مسموع لخدمة 360 مليونا من الصم والبكم#الإخبارية pic.twitter.com/LiZgCNPqxm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 8, 2023

فيما ذكرت أثير الرويشد، الطالبة بجامعة الملك فيصل بالأحساء، إن من مميزات مشروع القفاز الذكي أنه يرتبط بتطبيق، يحوّل لغة الإشارة إلى نص مسموع ومقروء، مضيفة أنه يسهّل التواصل بين الطرفين، المُستقبل والمتصل والعكس صحيح.

وشارك المشروع في معارض محلية وعلى مستوى دول الخليج، منها معرض "همم"، وتلقى المشروع كثيراً من الإشادة، فيما تأمل مبتكرات القفاز أن تطوير المشروع والارتقاء به للمنافسة عالمياً، وأن يلقى الدعم الذي يستحقه.

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