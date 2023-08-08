القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا حادث خروج قطار عن مساره

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التعازي إلى رئيس باكستان، في ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بإقليم السند جنوبي البلاد.

وكان متحدث باسم الشرطة الباكستانية قد أكد مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وإصابة 100 آخرين، بعدما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وانقلبت عدة عربات تابعة لخط الهزارة السريع بالقرب من محطة سكة حديد صحارى في نواب شاه، على بعد حوالي 275 كيلومتراً من كراتشي أكبر مدن البلاد.

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