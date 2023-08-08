يوفنتوس يدعم صفوفه بمدافع أوروجواي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الأوروجوياني فاكوندو جونزاليس، قادمًا من صفوف فالنسيا الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

ورحل فاكوندو البالغ من العمر 20 عامًا، عن أوروجواي في سن الرابعة وانتقل للعيش في إسبانيا حيث لعب في صفوف يونيون ديبورتيفو فيستا اليجري.

قبل أن ينتقل فاكوندو إلى اسبانيول في سن التاسعة قبل أن يلتحق بصفوف بلنسية في 2019 وهو في سن الـ16.

وشارك فاكوندو في 37 مباراة مع الفريق الرديف لفالنسيا من بينها 17 مباراة في الموسم الماضي.

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ولعب فاكوندو مع منتخب أوروجواي في مونديال الشباب تحت 20 عاما في الأرجنتين وساهم في تتويجه باللقب بعد أن شارك في جميع المباريات السبع لبلاده.