الأربعاء.. انطلاق منافسات “جذاع” في مهرجان ولي العهد للهجن

تنطلق منافسات فئة "جذاع"، غدًا الأربعاء، ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي ولمدة يومين.

وتعد "جذاع" إحدى الفئات المعتمد مشاركتها في أشواط المهرجان الذي يختتم في السابع من سبتمبر المقبل.

أسماء المشاركين في أشواط الفترة الصباحية والمسائية لفئة جذاع (بكار-قعدان). 🗓 الأربعاء 9-8-2023

📍ميدان الطائف للهجن ⏱06:30 صباحاً https://t.co/RcuXe4HlFx ⏱03:00 مساءًhttps://t.co/jXnxHRoyX8 ⁧#مهرجان_ولي_العهد_للهجن⁩ 2023

⁧#السباق_التمهيدي pic.twitter.com/Rri1XleNjN — مهرجان ولي العهد للهجن (@cpcfksa) August 8, 2023

وستخوض فئة الجذاع 38 شوطًا في اليوم التاسع والعاشر من المهرجان، بحيث تقطع خلاله المطايا 190 كلم، مسافة كل شوط 5 كلم على مدار يومين في فترتين، الصباحية تنطلق عند الساعة: 6.30 صباحاً، والمسائية في تمام الساعة: 3.00 عصراً.

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وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن عن زيادة في قيمة الجوائز المالية بعد رفع قيمة جائزة سيف ولي العهد من مليون ريال، إلى مليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال، لتفوق قيمة الجوائز أكثر من 57 مليون ريال، تتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحليين والدوليين.