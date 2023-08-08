ارتفاع عدد مستفيدي “التقنية المالية” بنسبة 499%

تضاعف عدد المستثمرين المستفيدين من خدمات شركات التقنية المالية 5.99 مرة خلال العام الماضي، بنسبة 499% على أساس سنوي، حسبما كشفت هيئة السوق المالية.

وبيّنت الهيئة، في بيان نشر عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقاً، أن عدد المستثمرين بلغ 164.38 ألف مستثمر مقارنةً بنحو 27.44 ألف مستثمر في عام 2021.

ارتفع عدد المستثمرين المستفيدين من خدمات شركات التقنية المالية بنسبة 499% ليصل إلى 164.38 ألف مستثمر، واستحوذ مستثمرو التجزئة على 95% منها، وارتفع عدد المستفيدين خلال الربع الأول 2023 بنسبة 132% عن عددهم في الربع المماثل بالعام 2022.https://t.co/TfaZCyjsNZ pic.twitter.com/NaWEZxjSjp — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) August 8, 2023

وكشفت الهيئة أن مستثمري التجزئة استحوذوا على 95% من الزيادة، إذ ارتفع عددهم بنحو 130 ألف مستثمر، ليصل إلى 156 ألف مستثمر، مقارنة بـ25 ألف مستثمر في عام 2021.

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