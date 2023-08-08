الأخبار الاقتصادية

ارتفاع عدد مستفيدي “التقنية المالية” بنسبة 499%

8 أغسطس 2023 · < 1 minutes
عدد المستثمرين بلغ 164.38 ألف مستثمر مقارنةً بنحو 27.44 ألف مستثمر في عام 2021

تضاعف عدد المستثمرين المستفيدين من خدمات شركات التقنية المالية 5.99 مرة خلال العام الماضي، بنسبة 499% على أساس سنوي، حسبما كشفت هيئة السوق المالية.

وبيّنت الهيئة، في بيان نشر عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقاً، أن عدد المستثمرين بلغ 164.38 ألف مستثمر مقارنةً بنحو 27.44 ألف مستثمر في عام 2021.

وكشفت الهيئة أن مستثمري التجزئة استحوذوا على 95% من الزيادة، إذ ارتفع عددهم بنحو 130 ألف مستثمر، ليصل إلى 156 ألف مستثمر، مقارنة بـ25 ألف مستثمر في عام 2021.

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