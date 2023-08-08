مصر: نجاح انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمصر، اليوم الثلاثاء، نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة.

وكانت هيئة قناة السويس، قد أعلنت السبت الماضي، غرق قاطرة بعد اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة في القناة، وهو الحادث الذي نتج عنه وفاة شخص وإصابة 6 آخرين.

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انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس

وأشاد "ربيع" بجهود فريق الإنقاذ البحري وكافة العاملين المشاركين في العملية من الإدارات المختلفة، التي تضافرت جهودهم لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة، وخلال وقت قياسي دون التأثير على حركة الملاحة بالقناة، وذلك رغم التحديات التي واجهها فريق الإنقاذ، حيث شملت شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء فضلا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى عمق 27 مترا، ما تطلب الاستعانة بغرف إعادة انضباط الضغط للغطاسين.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد"بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.#قناة_السويس_شريان_الحياة #suezcanal pic.twitter.com/Q3rl5bvwLb — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) August 8, 2023

وأوضح أن عملية رفع وانتشال القاطرة "فهد" تطلبت القيام بعدة إجراءات بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة بعد إجراء حسابات الانتشال اللازمة.