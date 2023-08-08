برشلونة يحرز لقب كأس جوان جامبر بفوزه على توتنهام برباعية

توج فريق برشلونة الإسباني بكأس خوان جامبر الودية، بعد فوزة أمام توتنهام الإنجليزي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، مساء الثلاثاء.

افتتح برشلونة التسجيل مبكرًا بهدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 3.

La conexión Lamine - Ferran 🤤 pic.twitter.com/MvaAWx8x2e — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2023

قبل أن يتعادل لتوتنهام أوليفر سكيب في الدقيقة 24، ثم يضيف سكيب الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة 36.

لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام على برشلونة بنتيجة (2-1).

وفي الشوط الثاني، نجح برشلونة في تعديل الكفة، وسجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 81، ثم أنسو فاتي في الدقيقة 91.

وأخيرا وقع المغربي عبد الصمد الزلزولي على الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 93.

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وبهذا الفوز، ينهي برشلونة جولته التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث سيواجه خيتافي، الأحد المقبل، في مستهل مشوار البطل في الليجا.