موجة حارة تضرب الرياض والشرقية اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد بتعرض منطقتي الرياض والشرقية إلى موجة حارة، اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز، في إفادة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقاً، أن منطقة الرياض تشهد موجة حارة، تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وحتى الخامسة مساءً، وترتفع خلالها درجة الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية.

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كذلك تتعرض المنطقة الشرقية إلى موجة مماثلة ترتفع خلالها درجة الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية حتى الساعة الخامسة مساءً.