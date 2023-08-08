اختتام المعسكر الخارجي لحكام الدوري السعودي للمحترفين

اختتم حكام الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، معسكرهم الخارجي، وذلك بمشاركة 56 حكمًا.

أقيم المعسكر الخارجي للحكام في مدينة نوفي ساد الصربية خلال الفترة من 27 يوليو الماضي وحتى 8 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

واشتمل المعسكر التدريبي على فترتين صباحية ومسائية، حيث تضمنت الفترة الصباحية تدريبات لياقية ومحاضرات نظرية قدمها نخبة من المحاضرين الدوليين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما تنوعت المحاضرات النظرية بين حصصٍ عن تعديلات قانون كرة القدم الجديد، ومراجعات لأبرز حالات الموسم الماضي، وتحضيرات عن الموسم الجديد.

وشهدت الفترة المسائية تمارين على بعض الحالات التحكيمية الميدانية، وتطبيقات عملية على تقنية الفيديو المساعد VAR.

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من جانبه، قال السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن الهدف من المعسكر تجهيز الحكام للموسم الجديد، حيث خاض الحكام أسبوعين من التدريبات الفنية والتقنية، وشرح تعديلات قانون كرة القدم، كما تم التطبيق العملي لتقنية التسلل الجديدة وتقنية خط المرمى.

يذكر أن الحكام أداروا خلال فترة المعسكر 4 مباريات ودية شاركت فيها 8 طواقم تحكيمية بواقع شوط لكل طاقم تحكيمي.