افتتاح بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية

أقيم حفل افتتاح بطولة السعودية الدولية للألعاب البارالمبية لتنس الطاولة، الثلاثاء، في صالة وزارة الرياضة بالرياض.

شارك على مدار يومين 154 لاعبًا ولاعبة من 16 دولة من مختلف دول العالم.

وشهد حفل الافتتاح عددًا من الفقرات، شملت تقديم الفرق المشاركة والعروض الشعبية كالعرضة السعودية.

ورحب الدكتور عبدالله البار، رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، خلال كلمته في الحفل بالضيوف والمنتخبات المشاركة.

🎥 أجواء اليــوم الأول "مباريات - افتتاح - تجمع دولي" 🌎 بطولة #السعودية_الدولية_للطاولة_البارالمبية pic.twitter.com/nrOetgdCkm — الاتحاد السعودي لكرة الطاولة (@sttf_ksa) August 8, 2023

وأكد البار أن البطولة التي تحتضنها المملكة للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، تعد من ضمن سلسلة الفعاليات القارية والبطولات العالمية التي أقيمت في شتى المدن وبمختلف الرياضات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.