الاتحاد العربي لكرة القدم يقيم ورشة عمل “الوقاية من الإصابات الرياضية”

أقام الاتحاد العربي لكرة القدم، الثلاثاء، ورشة عمل تثقيفية بعنوان "الوقاية من الإصابات الرياضية".

جاء ذلك ضمن ورش العمل المصاحبة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بالتعاون مع مركز متخصص للطب الرياضي، وذلك في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

#كأس_الملك_سلمان_للأندية |

أقيمت مساء اليوم ورشة العمل التثقيفية "الوقاية من الإصابات الرياضية"، ضمن ورش العمل المصاحبة للبطولة ، بالتعاون بين الاتحاد العربي لكرة القدم و @MOVEcsm في المركز الإعلامي بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة #أبها.

وتضمنت الورشة عدة محاور… pic.twitter.com/pneeksvNwq — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 8, 2023

واستعرضت أميرة حسين، أخصائية العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية، كيفية الوقاية من الإصابات، والطرق التي تسهم في تخفيف وقوع الإصابة، والتدريبات الوقائية الاستباقية لممارسة أي نشاط رياضي، ومدى تأثيرها على الممارسة.

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وتطرقت إلى الأسلوب الرياضي الصحيح في التدريبات الأسبوعية، بدءاً من أول يوم راحة، وصولاً إلى المواجهة الأخرى، ومدى التدرج مع العضلة من أدنى مجهود، وصولاً لأعلى قوة.