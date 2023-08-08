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الاتحاد العربي لكرة القدم يقيم ورشة عمل “الوقاية من الإصابات الرياضية”

9 أغسطس 2023 · < 1 minutes

أقام الاتحاد العربي لكرة القدم، الثلاثاء، ورشة عمل تثقيفية بعنوان "الوقاية من الإصابات الرياضية".

جاء ذلك ضمن ورش العمل المصاحبة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بالتعاون مع مركز متخصص للطب الرياضي، وذلك في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

واستعرضت أميرة حسين، أخصائية العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية، كيفية الوقاية من الإصابات، والطرق التي تسهم في تخفيف وقوع الإصابة، والتدريبات الوقائية الاستباقية لممارسة أي نشاط رياضي، ومدى تأثيرها على الممارسة.

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وتطرقت إلى الأسلوب الرياضي الصحيح في التدريبات الأسبوعية، بدءاً من أول يوم راحة، وصولاً إلى المواجهة الأخرى، ومدى التدرج مع العضلة من أدنى مجهود، وصولاً لأعلى قوة.