خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس رواندا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من فخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال لقائه وزير خارجية جمهورية رواندا فنسنت بيروتا.

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وكان خادم الحرمين الشريفين، بعث رسالة شفهية، إلى رئيس رواندا، أمس الثلاثاء، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال الرئيس كاغامي له بالمقر الرئاسي، في العاصمة كيغالي، أمس.