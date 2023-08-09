الأخبار الاقتصادية

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمدد مبادرة “تمويلك في يومين”

9 أغسطس 2023 · < 1 minutes
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تتواصل فعاليات مبادرة "تمويلك في يومين" التي أطلقها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع بنك البلاد، والبنك العربي الوطني، والبنك الأول، اليوم الأربعاء.

وكان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أعلن تمديد استقبال الطلبات في مُلتقى أسبوع التمويل حتى اليوم، نظراً للإقبال المُتزايد على مُبادرة "تمويلك في يومين".

وتزامن إطلاق مبادرة "تمويلك بيومين" مع فعاليات "أسبوع المنشآت" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك في مقر مركز دعم المنشآت في العاصمة الرياض.

تسريع إجراءات التمويل

وتستهدف المبادرة التي أطلقها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك.

وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية، وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.