بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمدد مبادرة “تمويلك في يومين”

تتواصل فعاليات مبادرة "تمويلك في يومين" التي أطلقها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع بنك البلاد، والبنك العربي الوطني، والبنك الأول، اليوم الأربعاء.

وكان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أعلن تمديد استقبال الطلبات في مُلتقى أسبوع التمويل حتى اليوم، نظراً للإقبال المُتزايد على مُبادرة "تمويلك في يومين".

في اليوم الثالث من فعاليات مُلتقى #أسبوع_التمويل، ما زلنا نُشارككم تنوّع الفعاليات، ونستمع لكم عن قُرب حضوركم المُميّز يرفع من سقف طموحاتنا وتطلعاتنا في "بنك المنشآت" وبالتعاون مع بقية الشُركاء لتقديم كُل ما يُساعدكم على النمو والازدهار ومرحباً بكم في #مركز_دعم_المنشآت -الرياض- pic.twitter.com/nbtfUWE8v3 — بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة (@SMEBank_SA) August 8, 2023

وتزامن إطلاق مبادرة "تمويلك بيومين" مع فعاليات "أسبوع المنشآت" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك في مقر مركز دعم المنشآت في العاصمة الرياض.

تسريع إجراءات التمويل

وتستهدف المبادرة التي أطلقها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك.

المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الائتمانية في يومين! تفضل بزيارتنا بمركز دعم المنشآت بواجهة الرياض ضمن فعاليات أسبوع التمويل. #أسبوع_التمويل#بنك_المنشآت_الصغيرة_والمتوسطةhttps://t.co/WvMKaSa4Le pic.twitter.com/f9H9fef2Fi — بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة (@SMEBank_SA) August 6, 2023

وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية، وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.