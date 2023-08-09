فريق طبي سعودي ينهي معاناة مريضة مصاب بسمنة مفرطة بجازان

تمكن فريق طبي بمركز السمنة والبدانة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بن ناصر بجازان، من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر مصابة بسمنة مفرطة وعدة أمراض مختلفة.

وأوضحت صحة جازان ، في بيان لها، أن المريضة كانت تعاني من سمنة مفرطة من الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى فتق في عضلة الحجاب الحاجز وضعف بعضلة القلب وإصابتها بجلطات سابقة،

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وقد أجرى الفريق الطبي المكون من استشاريي الجراحة العامة والسمنة والبدانة الفحوصات اللازمة، لتقييم حالة المريضة وإجراء عملية جراحية لتكميم المعدة وإصلاح فتق عضلة الحجاب الحاجز والتي تكللت بالنجاح، حيث غادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

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