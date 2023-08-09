“نايف الراجحي الاستثمارية” ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2023

أعلنت مجلة فوربس العالمية قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2023، لتأتي المملكة وتتصدر تلك القائمة بـ33 شركة عائلية، ومن بين تلك الشركات جاءت شركة نايف الراجحي الاستثمارية، والتي دخلت القائمة للعام الثالث على التوالي.

احتلال مركز متقدم

شركة نايف الراجحي الاستثمارية، تعد أحد أهم وأبرز الشركات الكبرى في مجال الاستثمار، حيث تعمل في مجال العقارات وأسواق المال والاستحواذات، ودخولها قائمة فوربس العالمية الهامة، لم يكن بمحض الصدفة، لكن مساهمات الشركة البارزة، وأعمالها الموسعة و استثماراتها المتنوعة جعلها تحتل مركزًا متقدمًا بالقائمة للعام الثالث على التوالي.

تأسست الشركة عام 2012 في المملكة، وترأس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، نايف صالح الراجحي، ومنذ إنشاء الشركة قبل نحو 10 سنوات تمكنت من نشر أعمالها في العديد من الدول والبلدان المختلفة داخل الوطن العربي وخارجه، فتنوعت استثماراتها في الإمارات والمملكة المتحدة وإيطاليا والمغرب.

تنوع مجال الاستثمار

وبالرغم من أنّ الشركة تعمل بشكل أساسي في مجال العقارات وأسواق المال، لكنها ومع بداية عام 2023، سعت إلى توسيع نطاق أعمالها، حيث استثمرتْ مؤخراً في قطاع التعدين والتنقيب، عبر عدة شراكات مع شركات عالمية، بهدف البحث والتنقيب عن المعادن، وذلك لمواكبة ما تشهده المملكة، في الآونة الأخيرة من اهتمام كبير بقطاع التعدين والتنقيب تماشياً مع "رؤية 2030"،

وفي عام 2023، أيضًا اتجهت الشركة من جديد لتنويع مصادرها، وبالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية، أطلقت وجهة جديدة قوية وفاخرة في الرياض، تحت مسمى منطقة "رملة تيرازا"، المنطقة التي باتت ضمن المناطق الدائمة في حي الصحافة، لتصبح وجهة مميزة للعائلات في المملكة.

مكانة مرموقة

الحصول على مكان في أحد أهم القوائم العالمية مثل قائمة فوربس، لمدة 3 سنوات متتالية لم يكن بالأمر السهل، لكنه جاء بالاجتهاد والعمل وأيضًا المساهمات البارزة، وتنوع مجالات الاستثمار، وبالرغم من تلك المكانة لكنّ الشركة تسعى لنيل مكانة أكبر من ناحية، وأن يستمر تأثيرها القوي والكبير في دفع الاقتصاد المحلي بالمملكة من ناحية أخرى.

قائمة فوربس

وتعتبر "فوربس" أحد أهم وأبرز وسائل الإعلام الأمريكية، وأبرز منشوراتها هي مجلة فوربس الشهرية التي تعد أكثر القوائم شهرة في العالم, والتي تقوم بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.