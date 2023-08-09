القيادة تهنئ رئيسة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة، إلى حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيسة سنغافورة، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيسة سنغافورة، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.