مجموعة “أباريل” تستعد لإطلاق أكثر من 20 متجراً لـ “كلاركس” في السعودية

أعلنت مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء والاسلوب المعاصر عن تحالفها الاستراتيجي مع الشركة الرائدة في مجال الأحذية كلاركس، بهدف توسيع وجود علامة كلاركس في قطاع التجزئة في المملكة مع خطة استراتيجية تشتمل افتتاح أكثر من 20 متجراً في غضون الخمس سنوات المقبلة.

ويرهن هذا التحالف التزام مجموعة أباريل في تنويع أنشطتها في قطاع التجزئة بينما توفر تجربة تسوق متميزة للعملاء في المملكة، حيث تتوافق خطتها التوسعية مع "رؤية السعودية 2030" الهادفة لدعم التنوع الاقتصادي لتمكين دور قطاع التجزئة المحوري في دفع عجلة الاقتصاد في البلاد.

وعبرالرئيس التنفيذي نيراج تيكشينداني لمجموعة أباريل، عن حماسه الشديد لهذه الشراكة بقوله " يمثل هذا التحالف الاستراتيجي خطوة مهمة في سعينا لتوفير تجربة تسوق غير مسبوقة في المملكة، حيث أن علامة كلاركس بإرثها وسمعتها الطيبة في توفير المنتجات عالية الجودة، ستشكل إضافة هامة إلى علاماتنا التجارية، لذا يسعدنا توفير هذه العلامة التجارية البريطانية لعملائنا في المنطقة".

كما ستوفر متاجر كلاركس الجديدة في المنطقة خيارات واسعة من الأحذية بما فيها أشهر تصاميمها الأصلية وتشكيلة من الأحذية المريحة الحصرية، وتوسعها القادم سيساهم في وصولها إلى شريحة أكبر من المتسوقين ومجاراة الطلب المتصاعد على الأحذية عالية الجودة في السعودية وماحولها.