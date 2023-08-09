50 ألف مستفيد من فعاليات حملة “نبادر معًا” بصحة الشرقية

أفادت وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، أن عدد المستفيدين من الحملة الميدانية "نبادر معًا" التي نظمتها وزارة الصحة، تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بالتهاب الكبد الفيروسي 2023، بلغ 50 ألف مستفيد عبر الجولات التثقيفية، وقرابة 611 ألف مستفيد من الشاشات الإلكترونية.

وأوضحت أن نسبة الوصول ومشاركة المواد التوعوية تجاوزت 500 ألف مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ انطلاق فعاليات الحملة وأنشطتها في الـ 12 محرم الجاري.

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وأشارت وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية أن الحملة التي نُفذت بالشراكة مع أمانة الشرقية وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، وفرق التطوع الصحي، تهدف إلى رفع الوعي الصحي عن الفيروس وتخفيض حالات الإصابة وطرق الإصابة وكيفية الوقاية.

يُذكر أن الحملة تضمنت ثلاثة مسارات، ميداني وإلكتروني وتعليمي واستهدفت المجتمع عامة والعمالة خاصة وتم تفعيلها في المجمعات التجارية والأماكن العامة وأماكن تجمعات العمالة ومساكنهم ومقرات عملهم، متضمنة مواد توعوية بـ 5 لغات مختلفة عربي وإنجليزي وأوردو وفلبيني وبنجلادشي.

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