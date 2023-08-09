ضبط أكثر من 1.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر داخل مستودع بالرياض

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن ضبط مليون و394 ألف قرص مخدر من مادة الإمفيتامين، مخبأة في شحنة مَكِنات كهربائية داخل مستودع بمنطقة الرياض.

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وأضاف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، أن قوات الأمن تمكنت من القبض على المروجين، وهما مقيمان من الجنسيتين الأردنية والسورية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

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