الإحصاء: معدل المشتغلات من نساء السعودية يصل لـ30.4%.. وسوق الأسهم يشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرات

في تقرير عن المرأة السعودية؛ ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن الفئات العمرية الشابة من النساء السعوديات تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد نساء المملكة في الفئة العمرية (15 - 19) (916,439)، وبالنسبة لعدد النساء في الفئة العمرية (20 - 24) بلغ (850,780).

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وأصدرت الهيئة، اليوم الأربعاء، تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، تكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وعدد من الإحصاءات الأخرى.

المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية

واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر)، استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح المنفذة، بالإضافة إلى البيانات السجلية، ونتائج تعداد 2022، والرجوع إلى كل مصادر البيانات هذه والاستناد إليها بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية.

وأوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وحقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م، ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021م)، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات.

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وأظهرت نتائج التقرير أيضا، ارتفاع معدل المشتغلات من النساء في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%.

وحسب التقرير، زادت مشاركة المرأة السعودية في العمـل الحر، حيـث وصل عدد وثائق العمل الحر الصادرة للنساء في عام 2021م (961,189)، وهـو أعلى عدد وثائق مشاركة في العمل الحر مقارنةً بالوثائق التي صدرت خلال عام 2021م، حيث كانت (105,518) بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر (7,997).

وقد شهد سوق الأسهم إقبالًا كبيرًا من النساء في الآونة الأخيرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021م (1,516,995) وهو أعلى من العامين السابقين 2019 و2020م.

وكشفت نتائج التقرير أن نسبة ممارسة النساء (15 سنة فأكثر) للنشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع بلغت 38.7% في عام 2021م، وهي النسبة الأعلى مقارنة بعامي: 2019م، و2020م، كما أن أعلى فئة عمرية من النساء تمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع كانت الفئة العمرية (20-24) وذلك بنسبة (43.13%)، يليها الفئة العمرية (25-29) بنسبة (42.88%).

ويعكس التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقائها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في جميع المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتقنية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي.

الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات.