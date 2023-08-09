جمعية الثقافة والفنون بجدة تُعلن شروط مسابقة جائزة “رضوي فن”

أعلنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، عن شروط وأحكام مسابقة جائزة "رضوي فن"، تحت شعار سدو الرضوي في نسختها الثانية.

وتضمنت شروط وأحكام المسابقة، التي تأتي برعاية جامعة الأعمال والتكنولوجيا، ألا يقل عمر المشترك عن 15 عامًا، وأن يجتاز المشارك الاختبار التطبيقي الأول، بالإضافة إلى حضور جميع الورش النظرية والعملية، وأن تكون جميع الأعمال المنفذة ملك للجهة المنظمة.

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ودعت الجمعية الفنانين الراغبين في المشاركة بالمسابقة، زيارة الرابط الإلكتروني https://forms.gle/QfNEbup5CisXWDLaA, مشيرة إلى أن الورش ستقام في مقر الجمعية بتاريخ 15 أكتوبر 2023.

وتقام المسابقة التي تشرف عليها الدكتورة مها عبد الحليم رضوي، أمين عام الجائزة، بطريقة تفاعلية تهدف إلى تجويد المخرجات الفنية وتثقيف الفنانين التشكيليين المشاركين، من خلال حضور الورش النظرية والعملية والرسم المباشر، تحت إشراف لجنة التحكيم واللجنة المنظمة، للوقوف على مستوى الفنانين المشاركين.

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