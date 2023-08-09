الصناعة تُصدر 32 رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو الماضي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إصدار 32 رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو 2023، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير، إن التراخيض شملت 17 رخصة كشف، و11 رخصة محجر مواد بناء، ورخصتين لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، ورخصة واحدة لكل من الاستطلاع وفائض الخامات المعدنية.

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كما أشار التقرير، إلى أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو 2023 بلغ 2,363 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,466 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 657 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 182، إضافة إلى 37 رخصة استطلاع، و21 رخصة فائض خامات معدنية.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز، فقد استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع، وذلك بـ 596 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 387 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 373 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 264 رخصة، ومنطقة عسير بـ 212 رخصة، ومنطقة تبوك بـ 150 رخصة.

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