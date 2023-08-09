رونالدو يقود النصر لنهائي كأس الملك سلمان بفوزه على الشرطة العراقي

تأهل نادي النصر مساء اليوم، الأربعاء، إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد فوزه على الشرطة العراقي، بنتيجة هدف دون مقابل.

وتفنن نجوم العالمي في إهدار الفرص، كما حرمت العارضة الظهير الأيسر البرزيلي أليكس تيليس، من هدف رائع في الدقيقة 34.

وألغى حكم المباراة، هدفًا للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 32؛ بعد العودة إلى تقنية "التسلل الآلي".

بعد العودة لتقنية الـVAR...

حكم المباراة يقرر احتساب ركلة جزاء للنصر . #النصر_الشرطة #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/TffVUTh5fw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم المبارة ركلة جزاء لمصلحة السنغالي ساديو ماني؛ حولها رونالدو بنجاح داخل الشباك، في الدقيقة 75.

ونجح النصر في الحفاظ على نظافة شباكة حتى نهاية اللقاء، ليتأهل إلى نهائي البطولة العربية الكبيرة.

أول أهداف اللقاء عن طريق رونالدو ⚽️ النصر 1 × 0 الشرطة #النصر_الشرطة #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/JeqzZ1TCIQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023

وسيواجه النصر في نهائي البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، الفائز من ديربي الرياض، والذي يجمع بين الهلال والشباب، في وقت لاحق اليوم.

ويستضيف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية "الطائف" جنوب غرب المملكة، قمة الهلال مع الشباب مساء اليوم، الأربعاء، في ثاني مباريات نصف نهائي كأس بطولة الملك سلمان للأندية.

ويطمح الأزرق العاصمي في مواصلة مشواره وبلوغ النهائي رغم صعوبة الأبيض العاصمي الذي يملك خطاً دفاعياً قوياً لم يستقبل أي هدف حتى الآن.