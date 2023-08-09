تدخل طبي عاجل ينقذ حياة طفل ابتلع 14 قطعة لأجسام معدنية في نجران

نجح مستشفى الولادة والأطفال بنجران، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين و6 أشهر، ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام معدنية مختلفة، توقفت في مجرى المريء مهددة لحياته.

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"صحة نجران" أوضحت أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة، ما استدعى التدخل الطبي العاجل لإنقاذ الطفل، وتم إجراء عملية منظار علوي لاستخراج القطعة المعدنية وتجنب المضاعفات الرئوية والتنفسية، مؤكدة نجاح العملية وإنقاذ الطفل.

ودعت "صحة نجران" الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمراقبة الأطفال وتفحص مكان لعبهم والتأكد من ملائمة ألعابهم لاشتراطات السلامة حفاظاً على حياتهم، خاصة وأن بعضها يحتوي على مواد حارقة وآكلة للأنسجة كالبطاريات، وهي موجودة بأغلب أجهزة الأطفال.