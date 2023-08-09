تشكيل مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي البطولة العربية

أعلن الجهازان الفنيان لفريقا الهلال والشباب، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

تقام المباراة على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ويتأهل الفائز منها لمواجهة نادي النصر في النهائي.

وتقام منافسات البطولة حاليًا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى السبت القادم.

وجاء تشكيل نادي الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: كنو - روبن نيفيز - ميشايل ديلجادو - سالم الدوسري.

خط الهجوم: سافيتش - مالكوم.

بينما جاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

خط الدفاع: فواز الصقور - سعيد الربيعي -حسان تمبكتي - الصبياني

خط الوسط:كويلار - رياض شراحيلي -القحطاني - إيفر بانيجا

خط الهجوم: عبدالله الجوعي، هاتن باهبري