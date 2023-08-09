الاتحاد الأوروبي يبدأ التحضير لفرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر

بدأت دول الاتحاد الأوروبي، في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة قبل نحو أسبوعين، حسبما ذكرت مصادر لوكالة "رويترز"، الأربعاء.

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واتهم المجلس العسكري في النيجر، فرنسا بخرق الحظر المفروض على المجال الجوي للبلاد، وهي تهمة جاءت عشية قمة غرب إفريقيا بعد الانقلاب الذي تشهده البلاد.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، والذي يسيطر على الحكم حاليا في البلاد، في بيان تلاه التلفزيون الوطني إن طائرة عسكرية فرنسية، خرجت من تشاد، قطعت عمدا كل اتصال بمراقبة الحركة الجوية عند دخولها المجال الجوي لدولة النيجر.

وتابع المتحدث باسم الانقلابيين في النيجر، إنّ فرنسا ساهمت في إطلاق سراح نحو 16 إرهابيا بشكل منفرد لتهديد الأمن في البلاد، مؤكدا على أنّ قوات الجيش في حالة تأهب قصوى، مطالبا الشعب في النيجر بالالتفاف حول الجيش.