وزير الدفاع الروسي: سنحشد قواتنا على الحدود الغربية في أعقاب انضمام فنلندا للناتو

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستحشد قواتها على حدودها الغربية في أعقاب انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

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أضاف شويغو، في كلمة أمام مجلس وزارة الدفاع، أنه يتوقع نشر عدد كبير من القوات والأسلحة التابعة للحلف في فنلندا التي أدى انضمامها لزيادة الحدود البرية المشتركة بين روسيا ودول "الناتو" إلى المثلين تقريبا.

أوضح وزير الدفاع الروسي، أن الغرب بصورة جماعية يخوض حربا بالوكالة على روسيا، لافتا إلى "الدعم غير المسبوق" لأوكرانيا عن طريق إمدادها بأسلحة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، مساعدةً لكييف على صد قوات بلاده.

تابع: "سندرس خلال اجتماع المجلس الأمور المتعلقة بإنشاء منطقة عسكرية في كل من لينينغراد وموسكو، بالتزامن مع تعزيز تجمعات جنود القوات المسلحة لروسيا الاتحادية على حدودنا الغربية".

وأكد شويغو أن دخول فنلندا حلف الناتو، وانضمام السويد له مستقبلا، "عامل خطير يزعزع الاستقرار"، مشددا على أن بولندا أعلنت عزمها بناء أقوى جيش في القارة وأصبحت "الأداة الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة المناهضة لروسيا".